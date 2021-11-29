Qualcomm купил разработчика платформы для распознавания жестов Clay AIR

Qualcomm приобрел ведущую компанию в области технологий распознавания жестов на основе искусственного интеллекта Clay AIR. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Это приобретение усиливает технологический набор Qualcomm XR за счет добавления высокоточной и энергоэффективной аппаратно-независимой технологии Clay AIR и ведущей в отрасли команды, состоящей из экспертов в области компьютерного зрения, дизайна взаимодействия и систем машинного обучения.

«Qualcomm и Clay AIR объединены общей идеей создания плавной и высокопроизводительной метавселенной для пользователей и разработчиков, а приобретение Clay AIR укрепляет полный пакет технологий XR компании Qualcomm Technologies, для которого технология отслеживания рук и распознавания жестов имеет важное значение», — отмечает Томас Амильен, генеральный директор и основатель Clay AIR.

Clay AIR – это дочернее предприятие компании HINS SAS, которую Qualcomm ранее приобрел. Компания является партнером американского разработчика процессоров с января 2019 года, когда ее технология была интегрирована в дизайн технологий для виртуальной реальности вместо датчиков от Leap Motion (теперь Ultraleap). Большое преимущество технологии Clay AIR состоит в том, что дополнительный датчик не требуется, все проходит через стандартную камеру RGB и без лишней нагрузки на SoC.