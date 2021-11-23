23.11.2021

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При поддержке Azercell стартовали Детские Паралимпийские Игры 2021

Возобновляется проведение Детских Паралимпийских Спортивных Игр, организованных при поддержке лидера сотовой связи страны ООО «Azercell Telecom». С целью обеспечения безопасности детей и соответствия требованиям карантинного режима, было принято решение провести традиционные игры в виде отдельных соревнований по каждому виду спорта без участия болельщиков.

В располагающемся в Сумгайыте Республиканском Паралимпийском Спортивном Комплексе уже прошли тестовые соревнования по пауэрлифтингу, а также игры по настольному теннису. До конца года дети-паралимпийцы смогут принять участие в соревнованиях и по другим видам спорта. Юные спортсмены будут соревноваться в дзюдо (26 ноября), плавании (4 декабря) и тхэквондо (10 декабря).

Детский Паралимпийский Комитет Азербайджана, поддерживаемый Azercell с 2014 года, на сегодняшний день смог привлечь в свои ряды около 200 детей и подростков с ограниченными возможностями. Здесь, под руководством профессиональных тренеров, дети занимаются 10 видами спорта — дзюдо, плаванием, пара-тхэквондо, пауэрлифтингом, бочча, гандболом, настольным теннисом, танцами на колясках, горными лыжами и сноубордом. Они также принимают участие в массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях местного и международного значения.

Следует отметить, что Детский Паралимпийский Комитет впервые в мировой практике был создан в 2013 году при Национальном Паралимпийском Комитете Азербайджанской Республики. Комитет способствует интеграции детей с ограниченными возможностями в общество посредством абилитации и реабилитации. Поддерживая эту важную миссию, ООО «Azercell Telecom» вносит свой вклад в обеспечение физического здоровья и развития детей в нашей стране.

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