Представлены телевизоры OPPO Smart TV R1 Enjoy Edition

Помимо линейки смартфонов Reno 7, компания OPPO сегодня представила телевизоры серии Smart TV R1 Enjoy Edition. В линейке две модели — с экранами диагональю 55 и 65 дюймов.

Новинки получили LCD-дисплей разрешением 3840 х 2160 пикселей с предварительной заводской калибровкой (значение DeltaE не превышает 1,5 единиц). Кадровая частота составляет 60 Hz. Заявлено 93% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка технологий HDR10, HDR10+, HLG и MEMC.

В 55-дюймовой модели используется четырехъядерный CPU с ядрами Arm Cortex-A53, в 65-дюймовой — в CPU тоже четыре ядра, но уже Cortex-A73. Графический процессор в обоех версиях — Arm Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb. Емкость флеш-памяти в младшей модели — 16 Gb, в старшей — 32 Gb.

В оснащение входят двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и модуль Bluetooth. В младшей модели есть три порта HDMI 2.0, в старшей — три HDMI 2.1. Также предусмотрено по два порта USB 2.0 и по одному разъему RJ-45. Есть два громкоговорителя суммарной мощностью 30 Вт, над звучанием которых трудились специалисты Dynaudio. В комплект поставки входят пульт дистанционного управления с поддержкой NFC, голосового управления и умного помощника Breeno. Оба телевизора работают под управлением ColorOS TV.

55-дюймовая модель стоит 625 долларов, 65-дюймовая — 785 долларов. Продажи в Китае стартуют 30 ноября.