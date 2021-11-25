Представлены смартфоны OPPO Reno 7, Reno 7 SE и Reno7 Pro

Компания OPPO сегодня представила в Китае линейку смартфонов Reno 7. В серию вошли модели Reno 7, Reno 7 SE и Reno7 Pro. Новое поколение смартфонов OPPO Reno внешне отличается от предшественников. Производитель отказался от изогнутого экрана, а основное внимание было уделено камерам и скорости работы.

Технические характеристики OPPO Reno 7:

Дисплей: OLED, 6,43″, Full HD+, 90 Hz, 180 Hz сенсорный слой, пиковая яркость 600 нит, Gorilla Glass 5;

Процессор: 6-нм, Qualcomm Snapdragon 778G;

Оперативная память: LPDDR4x, 8 или 12 Gb;

Внутренняя память: UFS 2.1, 128 или 256 Gb;

Основная камера: 64 Мп (f/1.7), 8 Мп (угол обзора 120°) и 2 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX 709);

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 60 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, USB Type-C, NFC и сканер отпечатков пальцев;

ОС: Android 11 с интерфейсом ColorOS 12;

Габариты: 156,8 х 72,1 х 7,59 мм;

Вес: 185 гр.

Технические характеристики OPPO Reno 7 SE:

Дисплей: OLED, 6,43″, Full HD+, 90 Hz, 180 Hz сенсорный слой, пиковая яркость 600 нит, Gorilla Glass 5;

Процессор: 6-нм, MediaTek Dimensity 900;

Оперативная память: LPDDR4x, 8 Gb;

Внутренняя память: UFS 2.2, 128 или 256 Gb;

Основная камера: 48 Мп (Sony IMX581, f/1.7), 2 Мп (портретный сенсор) и 2 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 16 Мп (Sony IMX471);

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 33 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, USB Type-C и сканер отпечатков пальцев;

ОС: Android 11 с интерфейсом ColorOS 12;

Габариты: 160,2 х 73,2 х 7,45 мм;

Вес: 171 гр.

Технические характеристики OPPO Reno 7 Pro:

Дисплей: OLED, 6,55″, Full HD+, 90 Hz, 240 Hz сенсорный слой, пиковая яркость 920 нит, Gorilla Glass 5;

Процессор: 6-нм, MediaTek Dimensity 1200-Max;

Оперативная память: LPDDR4x, 8 или 12 Gb;

Внутренняя память: UFS 3.1, 256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX 766, f/1.8), 8 Мп (Sony IMX 355, угол обзора 118,9°) и 2 Мп (макрообъектив);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX 709);

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 65 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, USB Type-C, NFC и сканер отпечатков пальцев;

ОС: Android 11 с интерфейсом ColorOS 12;

Габариты: 158,2 х 73,2 х 7,45 мм;

Вес: 180 гр.

Стоимость OPPO Reno7 составляет: версия 8/128 Gb – 423 доллара, 8/256 Gb – 470 долларов, 12/256 Gb – 517 долларов. OPPO Reno7 SE: 8/128 Gb – 343 доллара, 8/256 Gb – 376 долларов. OPPO Reno7 Pro: 8/256 Gb – 579 долларов, 12/256 Gb – 626 долларов. Reno 7 и Reno 7 Pro поступят в продажу в Китае 3 декабря, модель Reno 7 SE — 17 декабря.