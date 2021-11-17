Представлены smart-часы Moto Watch 100 с автономностью до 14 дней за 100 долларов

Компания Motorola представила новые smart-часы Moto Watch 100. Новинка получила классический внешний вид с круглым экраном. Корпус часов изготовлен из алюминия. Есть защита от воды (5АТМ).

Moto Watch 100 оснащены 1,3-дюймовым IPS-дисплеем. Большинство аналогов оборудованы экранами OLED, возможно в данной модели сказался фактор экономии. Устройство получило совершенно новый интерфейс Moto OS.

Гаджет получил 26 спортивных режимов, датчик SpO2, пульсометр, гироскоп, акселерометр и съемные 20-миллиметровые ремешки. Есть приемник GPS (с поддержкой систем ГЛОНАСС и Beidu) и модуль Bluetooth 5.0. Часы представлены только одним форматом 42 мм. Габариты составляют 42 x 46 x 11,9 мм, вес – 45,8 гр. Емкость аккумуляторной батареи составила 355 мА·ч, максимальная автономность – 14 дней.

Стоимость Moto Watch 100 составляет 99,99 долларов. Покупателям будут доступны две расцветки: Glacier Silver и Phantom Black. Старт продаж намечен на 10 декабря.