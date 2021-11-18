Представлены smart-часы Huawei Watch GT Runner с уникальной «плавающей» антенной

Компания Huawei представила smart-часы Watch GT Runner. Как следует из названия, они предназначены для бегунов. Устройство предлагает специально разработанный интерфейс с различными данными, от тренировочной нагрузки до индекса бега, и индивидуальные планы тренировок. Эти рекомендации динамически меняются по мере прогресса пользователя. Также доступны другие спортивные режимы. Стильный корпус часов изготовлен из высокопрочного композитного материала. Вес составляет всего 38,5 гр. Есть антибактериальный силиконовый ремешок.

Главная особенность модели – это фирменная конструкция «плавающей» скрытой внешней антенны, залитая композитным материалом, для повышения точности определения местоположения. В результате, по словам производителя, прием сигнала улучшается на 135% по сравнению с традиционной конструкцией. Расположение пользователя определяется всего за 3–5 сек. даже в местах с плотной застройкой. Часы поддерживают GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS.

Huawei Watch GT Runner оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном и работают под управлением операционной системы HarmonyOS. Заявленное время автономной работы составляет 14 дней в режиме умеренного использования. При интенсивном использовании заряда хватает на 7 дней, а при беспрерывном определении местоположения часы могут проработать до 20 часов. Новинка поддерживает беспроводную зарядку от комплектного зарядного устройства, а также от флагманских смартфонов Huawei.

Цена составляет 343 доллара, продажи в Китае стартуют 26 ноября. В ближайшее время ожидается и глобальный релиз.