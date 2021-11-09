Представлены серверные процессоры AMD Epyc Milan-X: до 64 ядер и до 768 Mb кеш-памяти L3

Кроме ускорителей серии Instinct MI200, компания AMD представила новые серверные процессоры Epyc. Новинки относятся к третьему поколению Epyc и основаны на все той же архитектуре Zen 3.

Процессоры получили дополнительную кэш-память L3, реализованную посредством технологии 3D V-Cache. Благодаря этому объем кэш-памяти у новых CPU составляет 768 Mb. Производитель пояснил, что 3D V-Cache использует новаторскую технологию вертикального объединения вычислительных чиплетов процессора Ryzen с дополнительным кристаллом из 64 Mb памяти SRAM на основе 7-нм техпроцесса. За счет этого производительность в некоторых играх повышается до 15%. AMD также добавляет, что использование 3D V-Cache не потребует никаких программных модификаций (кроме обновления BIOS). Но компания все же работает с некоторыми партнерами по созданию сертифицированных программных продуктов под новые особенности процессоров EPYC Milan-X.

Благодаря использованию технологии 3D V-Cache процессоры Milan-X обеспечат до 50% более высокую производительность в определенных рабочих задачах, в частности связанных с программами для разработки и симуляции. В остальном отличий от прошлогодних CPU практически нет: ядер осталось столько же, частоты изменились минимально. Сокет не изменился и старые системные платы будут поддерживать новые CPU после обновления BIOS.

Процессоры станут доступны в составе готовых систем во втором квартале 2022 года.