Представлены флагманские дроны DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine ценой до 4999 долларов

Сегодня компания DJI официально представила два новых флагманских дрона в линейке Mavic 3. Базовая модель Mavic 3 обойдется в 2199 долларов, а Maviс 3 Cine оценен в 4999 долларов.

Старшая модель поддерживает кодек Apple ProRes 422 HQ и осуществляет съемку в разрешении до 5.1K с частотой до 50 кадров в секунду. Дрон получил встроенный SSD-накопитель объемом 1 Тb. Mavic 3 лишен поддержки ProRes и встроенного SSD-накопителя, но использует ту же систему с двумя камерами и CMOS-сенсором формата 4/3. В обоих случаях поддерживается съемка в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также есть возможность делать фотографии с разрешением 20 Мр. В дополнение к основному 24 мм объективу присутствует зум-объектив с 28-кратным гибридным увеличением.

Оба дрона оснащены аккумулятором, рассчитанным на 46 минут полета. Напомним, что у моделей прошлого поколения Mavic 2 время полета достигало лишь 31 минуту. Новинки поддерживают технологию Hasselblad Natural Color Solution, гарантирующие передачу естественных цветов. Если такой необходимости нет, то можно выбрать 10-битный профиль D-Log, который обеспечит больший контроль над цветом при постобработке. Помимо ProRes, можно использовать стандартные кодеки H.264 и H.265, а вот поддержки HDR на Mavic 3 нет.

DJI обновила автономные функции дрона. Mavic 3 также поддерживает всенаправленное обнаружение препятствий, однако объекты теперь выявляются на расстоянии до 200 м. В прошлом поколении этот показатель составлял лишь 20 м. Функция Advanced RTH (Return to Home) позволяет дрону более эффективно найти дорогу к точке взлета. Заявлено об обновленной системе помощи в пилотировании APAS 5.0 и обновленной технологии слежения за объектами ActiveTrack 5.0. Обновилась и фирменная технология связи. Радиус действия OcuSync 3+ составляет до 15 км, поддерживается трансляция видео 1080p с частотой 60 кадров в секунду на смартфон или контроллер.

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Базовая комплектация Mavic 3 включает сам дрон, ремень для переноски, пульт управления, зарядное устройство, набор дополнительных пропеллеров и джойстик. Комплект Mavic 3 Fly More Combo за по цене в 2999 долларов предусматривает две дополнительные батареи, зарядный концентратор, четыре набора пропеллеров, сумку для переноски, которая трансформируется в рюкзак, и набор ND-фильтров (ND4, ND8, ND16 и ND32). Самый дорогой комплект Cine Premium Combo за 4999 долларов включает новый пульт DJI RC Pro, а также дополнительный набор ND-фильтров (ND64, ND128, ND256 и ND512).