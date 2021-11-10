Представлена Microsoft Windows 11 SE — специальная версия ОС для доступных учебных ноутбуков

Компания Microsoft представила упрощенную версию операционной системы Windows 11, ориентированную на студентов и школьников — Windows 11 SE. Ожидается, что специальная версия составит конкуренцию Chrome OS от Google в образовательном сегменте. Она поставляется в комплекте с офисным пакетом и предназначена для установки на ноутбуки начального уровня.

Операционная система не будет блокировать установку приложений из сторонних источников, так что она не повторяет подход Windows 10S, которая поддерживала только установку только из Microsoft Store. Хотя Windows 11 SE оптимизирована для работы с Edge, Office и облачных служб Microsoft, она не будет ограничивать пользователей в выборе приложений.

«Windows 11 SE поддерживает сторонние приложения, в том числе Zoom и Chrome, потому что мы хотим дать школам возможность использовать то, что им лучше всего подходит», — заявил Пейдж Джонсон (Paige Johnson), руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования.

Windows 11 SE будет доступна только в предустановленном виде на недорогих устройствах и только для учебных заведений и образовательных учреждений. Microsoft Store на таких ноутбуках будет отсутствовать, но администраторы смогут устанавливать любые приложения платформы Universal Windows Platform (UWP) или даже Win32.

Большинство изменений в Windows 11 SE довольно незначительны по сравнению с базовой версией ОС:

По умолчанию приложения всегда запускаются в полноэкранном режиме;

Microsoft удалила несколько макетов в Snap Layouts в пользу одного режима, который позволяет размещать приложения рядом;

Новый раздел «Виджеты» был удален из Windows 11 SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает учащихся от учебного процесса;

Microsoft Edge настроен на поддержку расширений Chrome, что по умолчанию отключено в Windows 11;

Windows 11 SE по умолчанию выполняет резервное копирование документов в OneDrive.

ОС будет поставляться с предустановленными приложениями Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education и Flipgrid. В ближайшие месяцы ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.