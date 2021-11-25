Представлен ZTE Voyage 20 Pro: AMOLED-экран, 8 Gb ОЗУ и быстрая зарядка на 66 Вт

Компания ZTE объявила о выходе нового смартфона Voyage 20 Pro с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка получила AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Hz.

Аппарат построен на базе однокристальной платформы MediaTek Dimensity 720 с модемом 5G. Предусмотрено 8 Gb оперативной и 256 Gb постоянной памяти.

Основная камера получила тройную конфигурацию с главным 64 Мп датчиком, дополненным вспомогательными сенсорами со сверхширокоугольным и макро объективами. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Смартфон заряжается на 50% за 15 минут. Толщина корпуса смартфона составляет 8,3 мм, вес – 190 гр.

Цена ZTE Voyage 20 Pro составляет 345 долларов.