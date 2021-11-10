Представлен Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition

Весной этого года Xiaomi выпустила ноутбук Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition. Теперь компания представила младшую модель Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition.

Новинка получила дисплей диагональю 14 дюймов, разрешением 2560 х 1600 пикселей с кадровой частотой 120 Hz. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Ноутбук заключен в корпус из алюминиевого сплава.

Покупателям будут доступны две версии — с шестиядерным процессором Ryzen 5 5600H за 830 долларов и с Ryzen 7 5800H за 910 долларов. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя – 512 Gb.

В оснащение ноутбука входят аккумулятор емкостью 56 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт (аккумулятор заряжается на 50% за 37 минут), адаптер Wi-Fi 6, веб-камера 720p и полноразмерная клавиатура с подсветкой. Толщина составляет 15,6 мм, масса — 1,5 кг.

Старт продаж Xiaomi Mi Notebook Pro 14 Ryzen Edition намечен на 11 ноября.