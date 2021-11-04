Представлен Xiaomi Laser Cinema 2 4K — лазерный проектор с поддержкой Dolby Vision

Компания Xiaomi сообщила о старте продаж лазерного проектора Laser Cinema 2 4K. Особенностью новинки является поддержка технологии Dolby Vision.

Проектор способен выдавать изображение диагональю от 40 до 200 дюймов. Если его расположить на расстоянии 20 см от стены, он сможет отобразить 100-дюймовое изображение. Разрешение картинки – 4К, заявлена контрастность 3000 : 1 и световой поток 2400 ANSI лм. Есть поддержка технологий HDR10 и MEMC. Новинка может похвастаться низким уровнем шума во время работы — не более 30 дБ.

За звук отвечают два динамика мощностью 15 Вт каждый с поддержкой Dolby Atmos. Также есть четыре высокочувствительных микрофона, которые позволяют управлять устройством голосом с дальнего расстояния.

В основе аппаратной платформы Xiaomi Laser Cinema 2 4K лежит процессор MediaTek MT9669, дополненный 3 Gb оперативной памяти. Из интерфейсов есть три порта HDMI 2.0, два USB 2.0 и RJ-45. В качестве аудиовыходов представлены разъем S/PDIF и 3,5-мм миниджек. Габариты составляют 540 x 330 x 107 мм, вес — около 9 кг. В роли ПО выступает MIUl for TV.

Стоимость проектора составляет 2030 долларов.