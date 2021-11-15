ZTE Libero 5G II: процессор Dimensity 700 и поддержка eSIM

Компания ZTE совместно с японским оператором Y! Mobile представила смартфон Libero 5G II. Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей формата FHD+. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 700, в состав которого входят графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 Gb.

Тройная основная камера включает 16 Мп датчик, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор. По центру в верхней области экрана имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры разрешением 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3900 мА·ч. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX7. Смартфон получил поддержку eSIM. Ее обычно можно встретить только во флагманских устройствах. Установлена операционная система Android 11.

Аппарат будет предлагаться в белом, черном и розовом вариантах цветового исполнения. Цена и дата старта продаж смартфона ZTE Libero 5G II пока не сообщается.