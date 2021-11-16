Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y50t

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y50t. Аппарат получил IPS-дисплей размером 6,58 дюйма по диагонали с разрешением 2480 × 1080 пикселей. Частота обновления составляет 60 Hz. Экран занимает 90,72% площади фронтальной поверхности корпуса.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G, в состав которого входят графический ускоритель Adreno 618 и модем Snapdragon X15 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя – 128 Gb.

Основная камера представлена датчиками разрешением 48, 2 и 2 Мп. В левом верхнем углу дисплея имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры на 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, поддержка карт microSD, стандартный разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется OriginOS 1.0 на базе Android.

Ориентировочная цена Vivo Y50t составляет 220 долларов.