Представлен смартфон среднего уровня Redmi Note 11T 5G

Бренд Redmi сегодня представил в Индии доступный смартфон Note 11T 5G. Аппарат оказался улучшенной версией представленного месяц назад Redmi Note 11 для рынка Китая.

Redmi Note 11T 5G получил 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Hz. Частота опроса сенсорного слоя — 240 Hz. Экран защищен стеклом Gorilla Glass. Корпус защищен от влаги по стандарту IP53.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810. Чип имеет ядра Cortex-A76, Cortex-A55, встроенный 5G-модем, а также графический ускоритель Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость встроенной UFS 2.2 – 64 или 128 Gb.

Основная камера двойная с главным датчиком на 50 Мп (f/1.8) и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп (f/2.2). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Устройство получило аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт через USB-C. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-датчик для управления техникой, стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм. Есть поддержка двух SIM-карт. Габариты составляют 163,56 x 75,78 x 8,75 мм, вес – 195 гр. Смартфон работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

Стоимость Redmi Note 11T 5G:

4/64 Gb – 226 долларов;

6/128 Gb – 239 долларов;

8/128 Gb – 266 долларов.

Продажи стартуют в Индии 2 декабря. Будут предложены белая, черная и голубая расцветки корпуса.