Представлен смартфон Moto G51 – 120 Hz экран и процессор Snapdragon 480+

Компания Motorola представила смартфон среднего уровня Moto G51. Это первая в мире модель на базе недавно анонсированного процессора Snapdragon 480+. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 240 Hz.

В основу Moto G51 лег новейший процессор Qualcomm Snapdragon 480+. Он выполнен по 8-нм технологии, работает с пиковой частотой 2,2 GHz, содержит графический чип Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, флеш-модуль UFS 2.2 емкостью 128 Gb можно дополнить картой microSD.

Тройная основная камера включает сенсор на 50 Мп, блок на 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп макрообъектив. В верхней центральной части экрана смартфона размещен вырез под 13 Мп фронтальную камеру. Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч. В оснащение входят модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. В области логотипа бренда на тыльной панели гаджета размещен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки My UI 2.0 на базе ОС Android 11.

Moto G51 уже поступил в продажу в Китае по цене 234 доллара.