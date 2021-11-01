Представлен smart-браслет Redmi Smart Band Pro

Бренд Redmi представил новинку из категории носимой электроники — Smart Band Pro. Новый smart-браслет представлен не для Китая, а сразу для международного рынка.

Устройство оборудовано 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 194 368 пикселей и максимальной яркостью 450 нит. Реализована поддержка сенсорного управления. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства NTSC.

Дисплей защищен закаленным стеклом с индексом 2.5D, а корпус браслета изготовлен из поликапролактама (тип нейлона, пластика) и армирован стекловолокном. Redmi Smart Band Pro можно погружать в воду на глубину до 50 м (5ATM). Применен процессор Apollo 3.5. Поддерживается Bluetooth 5.0. Заявленная автономность устройства составляет 14 дней при стандартном использовании или 20 дней в режиме энергосбережения. Гаджет оснащен акселерометром, гироскопом и пульсометром. Также есть датчик освещенности для автоматической регулировки яркости дисплея.

Redmi Smart Band Pro поддерживает определение уровня кислорода в крови (SpO₂) и круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений. Он способен контролировать уровень стресса, а также анализировать качество и продолжительность сна. Устройство может предложить более 110 типов тренировок, 15 из которых являются профессиональными режимами.

Точная цена пока неизвестна, но ожидается, что новинка будет стоить около 68 долларов.