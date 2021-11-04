Представлен купеобразный электрический кроссовер Volkswagen ID.5

Компания Volkswagen представила новый электрический кроссовер ID.5. Но на деле ID.5 — это всего лишь купеобразная версия кроссовера ID.4, который дебютировал еще год назад.

Новый ID.5 отличается от модели ID.4 фактически только формой крыши и кормы. Кроссовер стал примерно на 2-3 см длиннее и ниже. Габариты составляют 4600 x 1850 x 1611 мм, длина колесной базы – 2770 мм. Задний стеклоочиститель не предусмотрен, от загрязнения стекло защищает штатное антикрыло. Более обтекаемая форма кузова позволила уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,28 до 0,26.

Заниженная крыша ограничила пространство на задних сиденьях. В остальном интерьер такой же, как у модели ID.4. Объем багажника почти не изменился: 549 литров и 1561 литр со сложенным задним рядом (у ID.4 — 543 и 1575 литров соответственно).

В Европе ID.5 представлен тремя версиями – Pro, Pro Performance и GTX. Pro-версия имеет задний привод, два электромотора мощностью 171 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с. У версии Pro Performance тоже два электромотора, но мощность выше – 201 л.с., и получше динамика – 8,4 с до 100 км/ч. Оба варианта могут проехать на одной зарядке 520 км (по циклу WLTP), максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Топовый полноприводный вариант имеет три электромотора мощностью 295 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с. Максимальная скорость — 180 км/ч, дальность хода — 480 км на одной зарядке. В США только две версии: базовая ID.5 и ID.5 GTX. Первый вариант – заднеприводный, мощностью 174 л.с. Второй не отличается от европейского. Электромобиль оснащается тяговой аккумуляторной батареей емкостью 77 кВт·ч.

В продаже Volkswagen ID.5 появится весной 2022 года. Цены пока не объявлены. Но ожидается, что стоимость будет начинаться приблизительно с 47400 евро.