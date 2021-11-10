Представлен короткометражный фильм «Звонок», посвященный 8 ноября — Дню Победы

Актер, продюсер, режиссер Руслан Сабирли снял короткометражный фильм «Звонок», посвященный 8 ноября — Дню Победы. Об этом рассказал, сам автор идеи и режиссер фильма Руслан Сабирли:

«Фильм «Звонок» рассказывает о радостной новости о победе отцу, погибшего в Первой карабахской войне. Радость отца, чувства которые он пережил на протяжении многих лет и эмоциональные диалоги с сыном составляют сюжетную линию фильма.

Когда я был ребенком, мой младший дядя Исаев Казым Сеид оглу и мой двоюродный брат Исаев Эльхан Расим оглу погибли в Первой карабахской войне. Когда я испытал всю эту боль своей семьи, был школьником. 90-ые и те чувства, которые были у меня в те годы, до сих пор со мной. В этом фильме я постарался подчеркнуть, так же что мы не забыли наших шехидов, погибших в Первой Карабахской войне. Уверен, что после победы их души будут спать спокойно.

Фильм «Звонок» — это не просто фильм, а интеллектуальный фильм. Это фильм, который заставляет зрителей задуматься, переносит их в прошлое и воспоминания, потрясает их, а затем переживает радости победы.

Помимо того, что я снимаюсь в этом фильме, я также являюсь автором идеи, сценаристом, продюсером и режиссером этого фильма. И я как режиссер пытался передать эти чувства зрителям разными режиссерскими решениями.

Хочу выразить огромную благодарность Bakcell, актерам и съемочной группе за их помощь в создании фильма.

Хоть это короткометражный фильм, за ним стоит много усилия и старания. Я уверен, что фильм «Звонок» найдет свое место в сердцах зрителей. С Днем Победы Нас! »

Напомним, что, в фильме снимаются актеры Али Гулу, Руслан Сабирли и ветеран Второй Карабахской войны Канан Кязымов. Сценарий фильма принадлежит Руслану Сабирли, а диалоги — Лале Алиевой. Операторы — Рашад Гараев и Асиф Баширов.

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Посмотреть фильм можно по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=BkeTYDOZxhg.