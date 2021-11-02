Представлен флагманский 12,6-дюймовый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro

Компания Lenovo официально представила флагманский планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6. Устройство получило металлический корпус с фирменной двухцветной отделкой. Планшет оборудован 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 разрешением 2560 x 1600 пикселей, с частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 360 Hz. Панель имеет контрастность 10 000 000: 1 и пиковую яркость 600 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Реализована поддержка HDR10, HDR10+ и Dolby Vision.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 Gb. Новинка оборудована четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos. Для управления может использоваться фирменное перо, для которого предусмотрено магнитное крепление в тыльной части. Планшет оснащен двойной основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера объединяет 8 Мп блок и датчик ToF для аутентификации по лицу. Датчик отпечатков пальцев находится в клавише включения.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 10200 мА·ч с поддержкой быстрой 45-ваттной подзарядки Qualcomm Quick Charge 4.0. Но поставляется планшет с зарядным устройством мощностью на 30 Вт. В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, слот для карты microSD и порт USB 3.1 Gen2 Type-C. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом ZUI 13 for Pad. Габариты составляют 285,61 x 184,53 x 5,63 мм, вес — 565 гр.

Цена планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro составляет ориентировочно 670 долларов. Дополнительная клавиатура – 100 долларов, стилус — около 60 долларов.