Представлен электрический кроссовер AVATR E11 с запасом хода 700 км

Китайская компания AVATR, совместное предприятие Huawei, CATL и Changen Automobile, официально представила свой первый электрический автомобиль AVATR E11. Это спортивный кроссовер в кузове купе.

Новинка получила минималистичный дизайн, длину 4.8 м, узкие фары и задние фонари, а также скрытые дверные ручки. Заявленный запас хода на одном заряде составит 700 км. От 0 до 100 км/ч кроссовер сможет разгоняться менее чем за 4 сек.

AVATR E11 будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 200 кВт, а также получит производительный компьютер для системы беспилотного вождения и развлечений. Кроме того, автомобиль будет постоянно обмениваться данными с другими машинами, сообщая о ситуации на дороге и отслеживая ее.

Во втором квартале 2022 года кроссовер будет запущен в серийное производство. Планируется, что производственная линия позволит выпускать до 350 тыс. автомобилей в год. Стоимость AVATR E11 составляет ориентировочно 47 тыс. долларов.