Представлен бюджетный смартфон Vivo Y15A с аккумулятором на 5000 мА•ч

Ассортимент смартфонов компании Vivo пополнился недорогой моделью Y15A. Устройство получило 6,51-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-памяти – 64 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В оснащение входят аккумулятор на 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой, слот microSD, порт microUSB, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,96 x 75,2 x 8,28 мм, вес — 178,9 гр. В качестве ОС выступает Android 11 с интерфейсом FunTouch OS 11.1.

Смартфон Vivo Y15A будет доступен в двух расцветках (Water Green и Mystic Blue) по цене 160 долларов.