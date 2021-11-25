Представлен бюджетный смартфон Redmi Note 11 4G

Бренд Redmi сегодня представил смартфон Redmi Note 11 4G. Новинка отличается от базовой модели отсутствием поддержки сетей пятого поколения.

Смартфон оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Значение дискретизации сенсора составляет 180 Hz. Аппарат построен на базе процессора MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти – 4 или 6 Gb, емкость встроенной – 128 Gb. Расширить объем накопителя пользователь может с помощью карты microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками – разрешением 50, 8 и 2 Мп. В верхней части экрана по центру размещена 8 Мп фронтальная камера. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть поддержка 18-ваттной проводной зарядки и 9-ваттной реверсивной. Также смартфон получил Bluetooth 5.1, стандартный разъем для наушников, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и ИК-датчик для управления техникой. Программная платформа – MIUI 12.5 на базе Android 11.

Стоимость Redmi Note 11 4G в версии 4/128 Gb памяти составляет 156 долларов. Модификация с 6/128 Gb обойдется в 172 доллара. Смартфон уже поступил в продажу в Китае в черном, голубом и белом цветах корпусах.