25.11.2021

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Представлен бюджетный смартфон Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 4G

Бренд Redmi сегодня представил смартфон Redmi Note 11 4G. Новинка отличается от базовой модели отсутствием поддержки сетей пятого поколения.

Смартфон оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Значение дискретизации сенсора составляет 180 Hz. Аппарат построен на базе процессора MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти – 4 или 6 Gb, емкость встроенной – 128 Gb. Расширить объем накопителя пользователь может с помощью карты microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками – разрешением 50, 8 и 2 Мп. В верхней части экрана по центру размещена 8 Мп фронтальная камера. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть поддержка 18-ваттной проводной зарядки и 9-ваттной реверсивной. Также смартфон получил Bluetooth 5.1, стандартный разъем для наушников, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и ИК-датчик для управления техникой. Программная платформа – MIUI 12.5 на базе Android 11.

Стоимость Redmi Note 11 4G в версии 4/128 Gb памяти составляет 156 долларов. Модификация с 6/128 Gb обойдется в 172 доллара. Смартфон уже поступил в продажу в Китае в черном, голубом и белом цветах корпусах.

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