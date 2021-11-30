30.11.2021

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Представлен BMW Concept XM — мощь и роскошь

BMW Concept XM

Компания BMW представила BMW Concept XM. Заявляется, что это будет самый мощный представитель серии X. BMW Concept XM будет доступен только в виде подключаемого гибрида и не будет иметь аналогов в модельном ряду BMW.

BMW Concept XM

В скором времени внешний вид концепта будет у всех крупных моделей BMW (начиная с пятой серии). Главные особенности — огромные граненые «ноздри» решетки радиатора, ложбинка с эмблемой между ними и двухэтажная оптика. Основные фары спрятаны в угловатые ниши. Задние фонари имеют тот же дизайн, что и у BMW X6. Размерность колесных дисков – 23 дюйма.

BMW Concept XM

В движение Concept XM приводит гибридная силовая установка M Hybrid на базе бензинового турбомотора V8 объемом 4,4 л. Совместно с электродвигателем он выдает 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента – это на 115 л.с. больше, чем отдача V8 на суперседане BMW M5 CS. Запас хода исключительно на электротяге составляет 80 км. Других подробностей BMW пока что не раскрыл.

BMW Concept XM

Интерьер концепта разделен на две цветовые зоны: передняя часть отделана коричневой кожей с потертостями, а на втором ряду — так называемый M Lounge со сплошным мягким диваном. Пол выстлан ковровым покрытием с глубоким ворсом. Еще одна «фишка» интерьера — обшивка потолка с трехмерной призматической структурой. Комбинация непрямого и прямого освещения создает рельефную структуру.

Concept XM имеет габариты почти как BMW X7, из-за формы крыши у него будет только два ряда сидений. Единая панель с экранами для приборов и медиасистемы уже знакома по серийным моделям BMW iX и i4, пульт климат-контроля интегрирован в блок с центральными дефлекторами вентиляции.

Серийное воплощение концепт обретет уже в следующем году и станет знаковой моделью для компании.

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