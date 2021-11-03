Представлен 16-дюймовый ноутбук Lenovo Yoga 16s 2022

Помимо тонкого и легкого ноутбука Yoga Pro 14s Carbon 2022 компания Lenovo представила 16-дюймовый Yoga 16s.

Устройство получило 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 х 1600, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 500 нит и возможностью переключаться между режимами 120 Hz/10 бит и 144 Hz/8 бит. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB. Есть поддержка HDR.

Ноутбук построен на базе процессора Ryzen 7 5800H, который работает в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, объем твердотельного накопителя – 512 Gb.

Питание Yoga 16s получает от аккумуляторной батареи емкостью 75 Вт·ч. В набор интерфейсов входят модуль Wi-Fi 6, два порта USB Type-A 3.2 Gen 1, по одному USB Type-C и HDMI, а также 3,5-мм аудиоразъем и слот для SD-карты. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с тремя режимами яркости подсветки. Габариты составляют 356,8 х 247,4 х 17,4 мм, вес – 2,08 кг.

В продажу Lenovo Yoga 16s 2022 поступит в этом месяце по цене 1172 доллара.