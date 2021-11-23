Представитель Азербайджана избран в правление Европейской Федерации Киберспорта

Президент Федерации Киберспорта Азербайджана (AzKIF) Рамиль Алиев на прошедшем на днях в Эйлате (Израиль) общем собрании Европейской Федерации Киберспорта (EEF) был избран членом правления этой организации. Также в правление были избраны представители еще пяти стран: Бобан Тотовски (Северная Македония), Карол Цаган (Словакия), Иван Банишевский (Украина), Джулио Цецинелли (Италия) и Тиаго Фернандес (Португалия). Возглавил EEF представитель Израиля Идо Брош.

Также на этом собрании членами EEF стали национальные федерации ряда стран, благодаря чему их общее число достигло 43.

Отметим, что Европейская Федерация Киберспорта была учреждена в 2020 году в Брюсселе для продвижения и развития данного вида спорта на европейском пространстве. Федерация ставит своей целью сотрудничество с Европейским Олимпийском Комитетом. Ключевым спортивным событием Федерации на данный момент является Кубок Наций, который проводится уже второй год.