Предоставлять документы в банк предприниматели и компании теперь могут онлайн

Kapital Bank запустил новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся в системе Müştəri Bank. Отныне с помощью функции «Sənəd dövriyyəsi» («Документооборот») предприниматели и компании могут отправлять письма, заявления, обращения и другие необходимые документы в банк в режиме онлайн, не теряя времени и не приходя в банковские офисы.

Новый сервис позволит предпринимателям быстро и беспрепятственно решать срочные вопросы, связанные с документацией. Müştəri Bank дает предпринимателям возможность осуществлять множество операций онлайн.

C помощью Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться различными банковскими услугами, такими как: срочные переводы, платежи в бюджет, открытие расчетного счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, оформление доставки зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, оформление заявок на кредитные продукты онлайн (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.