После крупного обновления Windows 10 операционная система будет обновляться лишь один раз в год

Компания Microsoft выпустила стабильную версию крупного обновления операционной системы Windows 10 November 2021 Update (21H2). Обновление предоставляет не только исправления и улучшения, но и новые функции. Среди них — поддержка WPA3 H2E, упрощенный вход без пароля с Windows Hello for Business, поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux. Для этого на ПК должна быть установлена как минимум Windows 10 версии 2004 (майский апдейт 2020 года).

Также сообщается, что в будущем программная платформа будет получать крупные обновления только один раз в год. Ранее Microsoft выпускала большие функциональные обновления Windows 10 каждые полгода.

Как пояснил топ-менеджер Microsoft, Джон Кейбл (John Cable), компания переходит на ежегодные выпуски обновлений с новыми функциями для Windows 10, чтобы привести частоту обновлений в соответствии с Windows 11. Новая операционная система Windows 11 также будет получать новые функции один раз в год. Таким образом, следующее крупное обновление для Windows 10 выйдет только во второй половине 2022 года, а не в мае-июне, как это было прежде.

Несмотря на то, что основные планы Microsoft связаны с Windows 11, компания еще достаточно долго будет выпускать функциональные обновления для предыдущей версии платформы.