02.11.2021

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PlayStation PC — новый лейбл Sony для продвижения компьютерных игр

PlayStation PC Sony

Ранее Sony сообщила о скором релизе популярного эксклюзива PlayStation 4 под названием God of War на ПК. Кроме того, японская компания объявила о формировании лейбла PlayStation PC для продвижения компьютерных игр.

Sony Interactive Entertainment зарегистрировала лейбл PlayStation PC в апреле 2021 года через свою штаб-квартиру в Калифорнии. Помимо этого, Sony изменила название своей странички в Steam с PlayStation Mobile, Inc. на PlayStation PC. В другом онлайн-магазине на ПК, Epic Games Store, издателем игр Sony значится сама Sony Interactive Entertainment.

После месяцев отсутствия обновлений на официальной странице в Steam количество игр увеличилось с 44 до 48. А 29 октября список увеличился до 50 игр. Но они еще не названы.

Ожидается, что помимо God of War и коллекции Uncharted, компания также выпустит на ПК дилогию The Last of Us, Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man и другие игры.

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