OPPO Enco Free2i: TWS-наушники с автономностью до 30 часов

Компания OPPO представила TWS-наушники Enco Free2i с функцией активного шумоподавления и спортивные беспроводные наушники Enco M32.

Полностью беспроводные наушники OPPO Enco Free2i выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек. Они поддерживают технологию активного шумоподавления до 42 дБ. Используются 10-мм драйверы, а подключение осуществляется по Bluetooth 5.2 с низкой задержкой 94 мс в обычном режиме и 47 мс — в игровом. Наушники работают от одного заряда 6,5 часа, а с учетом подзарядки от кейса до 30 часов. Есть защита по стандарту IP54. Стоимость составляет 78 долларов.

OPPO Enco M32 – это беспроводные наушники с шейным креплением. В них установлены 10-мм динамические драйверы. От полного заряда они могут проработать до 28 часов. Есть поддержка быстрой зарядки, за 10 минут — до 20 часов воспроизведения музыки. Имеется защита по стандарту IP55. Цена Enco M32 составляет около 31 доллара.