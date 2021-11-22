Opera GX запустил первое в мире «кладбище геймеров»

Команда игрового браузера Opera GX запустила первое в мире виртуальное кладбище Gamer Graveyard. Онлайн-платформа была разработана для того, чтобы геймеры могли попрощаться с теми, кто по какой-либо причине забросил гейминг.

«Дело в том, что если вы умираете в метавселенной, вы, к счастью, не умираете в реальной жизни. Но люди скучают по вам. Онлайн-кладбище — это тонкий инструмент, с помощью которого люди могут сказать своим друзьям, которые пропали без вести в Discord или в играх, что они скучают по ним», — пояснил глава Opera GX Мацей Кочемба.

Кладбище Gamer Graveyard предлагает «похоронить друга», создать прощальную надпись и уникальный дизайн надгробия с ником персонажа и датой, когда геймера в последний раз видели в сети. Затем надгробие помещается на виртуальное кладбище, а при клике на него мышкой — предлагается нажать F, чтобы почтить память. Оно может быть опубликовано в социальных сетях или отправлено пропавшему другу напрямую.