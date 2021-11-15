OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition – смартфон для фанатов легендарной игры Pac-Man

Компания OnePlus совместно с Bandai Namco Games представила специальное издание смартфона Nord 2. Аппарат создан для фанатов аркадной игры Pac-Man восьмидесятых годов прошлого века. Модель получила название OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Технические характеристики новинки по сравнению с оригинальным Nord 2 не изменились. Появился необычный дизайн задней панели, игровой пользовательский интерфейс и расширенный комплект поставки с необычной коробкой.

Задняя панель стилизована под лабиринт из игры Pac-Man, в темноте он светится. На устройстве используются тематические анимированные обои, анимация зарядки в стиле Pac-Man, переработанные значки приложений и звуки уведомлений в стиле ретро. Кроме того, предустановлена бесплатная игра Pac-Man 256 2015 года.

Комплект поставки будет включать полупрозрачный тематический чехол (тоже стилизован под Pac-Man), зарядное устройство на 65 Вт, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты и документация. Коробка имеет необычную вытянутую форму с логотипом Pac-Man и рисунком лабиринта. При заказе через сайт OnePlus, пользователь также получит подставку в стиле Pac-Man, которую затем потребуется построить из блоков в стиле Lego.

Смартфон OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition будет предложен покупателям в версии 12/256 Gb памяти по цене 529 евро. В продаже – с 16 ноября.