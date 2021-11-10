NVIDIA представила мощный ИИ-компьютер Jetson AGX Orin для робототехники, автономных машин и т.д.

Компания NVIDIA на конференции GTC 2021 представила платформу для периферийных высокопроизводительных ИИ-вычислений Jetson AGX Orin, которая придет на смену Jetson AGX Xavier. NVIDIA называет ее «самым компактным, мощным и энергоэффективным ИИ-суперкомпьютером в мире».

Построенный на архитектуре Ampere, суперкомпьютер Jetson AGX Orin выполняет 200 триллионов операций в секунду, что сравнимо с сервером на базе GPU и обеспечивает в 6 раз большую вычислительную мощность в прежнем форм-факторе.

В основе NVIDIA Jetson AGX Orin лежит однокристальная система Orin. Она насчитывает 17 млрд. транзисторов и объединяет 12 ядер ARM Cortex-A78AE (Hercules), графический модуль Ampere на 2048 ядер CUDA и снабжена 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 с пропускной способностью 204 Гбайт/с. Энергопотребление новой платформы не превышает 50 Вт.

Новинка позиционируется как устройство для периферийных ИИ-вычислений. Из-за растущего объема вычислений в таких отраслях, как транспорт, медицина и торговля, производителям устройств необходимо поспевать за темпами роста обрабатываемой информации. Поэтому в NVIDIA предлагают использовать совместимую с платформой видеокарту RTX A6000, чтобы при необходимости увеличить производительность Orin.

Платформа NVIDIA Jetson AGX Orin станет доступна разработчикам в первом квартале следующего года.