НПК R.I.S.K. организует вебинар по теме «Осведомленности о кибербезопасности»
Научно-Производственная компания R.I.S.K. приглашает вас на вебинар по теме “Осведомленности о кибербезопасности”, который пройдёт 5 ноября 2021 года в 16:00!
Какова значимость кибербезопасности/информационной безопасности в наши дни? «Следует отметить, что никакая технология, подключённая к интернету, не является безопасной», — говорит всемирно известный нейробиолог и автор многочисленных бестселлеров Абхиджит Наскар.
Основная цель вебинара — в рамках глобального «Месяца Кибербезопасности», проинформировать всех участников о важности начинать с себя в борьбе с киберпреступностью, а также помочь корпоративным работникам выработать образ мышления, основанный на правиле «Безопасность — это долг каждого».
Темы вебинара:
- В чем значимость тренингов по кибербезопасности
- Киберпреступления
- Виды кибератак
- Способы защиты
- Пароли и управление ими
- Вредоносные файлы и многое другое.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по этой ссылке.