НПК R.I.S.K. организует вебинар по теме «Осведомленности о кибербезопасности»

Научно-Производственная компания R.I.S.K. приглашает вас на вебинар по теме “Осведомленности о кибербезопасности”, который пройдёт 5 ноября 2021 года в 16:00!

Какова значимость кибербезопасности/информационной безопасности в наши дни? «Следует отметить, что никакая технология, подключённая к интернету, не является безопасной», — говорит всемирно известный нейробиолог и автор многочисленных бестселлеров Абхиджит Наскар.

Основная цель вебинара — в рамках глобального «Месяца Кибербезопасности», проинформировать всех участников о важности начинать с себя в борьбе с киберпреступностью, а также помочь корпоративным работникам выработать образ мышления, основанный на правиле «Безопасность — это долг каждого».

Темы вебинара:

В чем значимость тренингов по кибербезопасности

Киберпреступления

Виды кибератак

Способы защиты

Пароли и управление ими

Вредоносные файлы и многое другое.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по этой ссылке.