16.11.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияПроизводитель решений для защиты критической инфраструктуры Nozomi Networks расширяет свои позиции на новых рынках

Производитель решений для защиты критической инфраструктуры Nozomi Networks расширяет свои позиции на новых рынках

True Value Added IT-дистрибьютор BAKOTECH подписал партнерское соглашение с компанией Nozomi Networks, которая специализируется на разработке систем для мониторинга и защиты OT-систем. В результате сделки BAKOTECH становится первым и единственным официальным дистрибьютором продуктов Nozomi Networks в Украине, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Киргизии.

Решения Nozomi Networks подходят для предприятий критической инфраструктуры и промышленных компаний, использующих в работе автоматизированные системы управления техническим процессом (АСУ ТП). Концентрация на определенной проблематике и техническая экспертность применения новейших технологий в разработке продуктов сделали Nozomi Networks мировым лидером в своей сфере.

«Сотрудничество с Nozomi Networks — это наша реакция на растущий спрос компаний и государственных предприятий на решения для промышленной кибербезопасности. Даже в мировых масштабах выбор продуктов такой узкой специализации остается довольно скромным, в нашем регионе эта проблема стоит еще острее, поэтому появление на рынке такого вендора как Nozomi Networks принесет компаниям возможность решить прежде невыполнимые задачи», — говорит СЕO BAKOTECH Евгений Бадах.

Продукты Nozomi Networks используются лидирующими мировыми компаниями из любых промышленных сфер: энергетический сектор, добыча, фармацевтика, машиностроение и др. Вендор предлагает гибкие варианты развертывания и архитектуры, благодаря чему решения находят применение в любой компании, использующей ОТ-cистемы.

«BAKOTECH стал лучшим выбором в наших поисках дистрибьютора с глубоким пониманием защиты производственной инфраструктуры и ее взаимодействия с IT», — говорит Майкл Дугент, директор по продажам Nozomi Networks в Восточной Европе. — «Сотрудничество с BAKOTECH позволяет быстро реагировать на растущий рыночный спрос на наши решения, что в свою очередь даст клиентам новый уровень видимости и контроля критических инфраструктур».

OT-системы предприятий невозможно защитить при помощи решений для IT-инфраструктур из-за особенностей их функционирования. При этом существует возможность взломать такие системы и помешать их функционированию, что влечет за собой масштабные последствия: от огромных убытков до техногенных катастроф.

Nozomi Networks решает сразу две важные задачи: позволяет централизованно мониторить работу OT-систем и своевременно определять, и устранять инциденты безопасности. Благодаря этому у компаний появится возможность реагировать на изменения в работе систем, упростить процесс интеграции IT и OT, безопасно проводить плановые диагностики, обновления и модернизацию оборудования, а также своевременно обнаруживать кибератаки и реагировать на них.

ТЕГИ:
Amerikalılar Google-u yenidən məhkəməyə verməyə çalışacaqlar
Новости по теме
События
Проект «Цифровой Шелковый Путь»
Новости операторов
Фотографии, сделанные в Карабахе
События
В рамках NETTY2021 будет названо