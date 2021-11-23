Новое зарядное устройство Samsung позволит быстро заряжать сразу три устройства

Компания Samsung готовит к анонсу новый блок питания с поддержкой быстрой зарядки, сообщает ресурс SamMobile.

Устройство проходит с номером модели EP-T6530 и названием Power Adapter Trio. Адаптер получит три порта: USB Type-C (максимум 65 Вт), USB Type-C (максимум 25 Вт) и USB Type-A (максимум 15 Вт). С помощью такого блока питания можно будет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки Galaxy Book.

Новинка должна быть представлена в ближайшие дни. Стоимость составляет около 56 евро и она уже доступна на нескольких европейских сайтах.