Nokia X100: 5G-смартфон с процессором Snapdragon 480 и квадрокамерой

Компания HMD Global представила смартфон среднего уровня Nokia X100 с поддержкой сотовой связи 5G.

Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей формата FHD+ с частотой обновления 60 Hz. В основу Nokia X100 лег процессор Snapdragon 480 с графикой Adreno 619 и сотовым модемом Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера включает датчик на 48 Мп, 5 Мп блок с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4470 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Есть слот для карты microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 171,4 × 79,7 × 9,1 мм, вес — 217 гр. Аппарат использует операционную систему Android 11 с последующим обновлением до Android 12.

Стоимость смартфона Nokia X100 составляет ориентировочно 250 долларов. Аппарат пока что доступен только на американском рынке.