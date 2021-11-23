Nokia T20 Education Edition: планшет с обучающим контентом для детей и родительским контролем

Компания Nokia представила планшет T20 Education Edition. Новинка является специальной версией базовой модели T20. Планшет предназначен для образовательных целей.

Как и базовая версия, Nokia T20 Education Edition получил 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2К и системой защиты глаз (Swiss SGS) от синей части спектра света. Планшет так же оснащен процессором Unisoc Tiger T610, имеет 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти, встроенный аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Как понятно из названия, Nokia T20 Education Edition предназначен для учебных заведений: планшет имеет девять комплектов учебных пособий для учеников начальной, средней или старшей школ, без обязательной необходимости устанавливать дополнительные приложения и приобретать отдельные курсы. В компании заявили, что учебный контент будет периодически обновляться.

Новинка также имеет встроенный переводчик, режим чтения книг, функцию корректировки расчетов и продвинутый родительский контроль. С помощью него можно дистанционно проверять время использования планшета, а также управлять устройством. Планшет имеет встроенный эксклюзивный магазин приложений и браузер для обучения. Он предоставляет доступ к 80 обучающим веб-сайтам. Доступа к другим интернет-ресурсам и играм нет.

Продажи Nokia T20 Education Edition стартуют в Китае в декабре. Стоимость еще не объявлена.