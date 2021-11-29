Nissan представил программу Ambition 2030: компания инвестирует в электромобили 17,6 млрд. долларов в течение 5 лет

Компания Nissan Motor сегодня представила масштабную программу Ambition 2030, которая предусматривает развитие электромобильного сегмента своей деятельности, зарядной инфраструктуры, а также наращивание объемов выпуска аккумуляторов. В течение следующих пяти лет на данное направление будет выделено около 17,6 млрд. долларов.

В рамках данной программы к 2030 финансовому году компания представит 23 новые электрифицированные модели — 5 электрокаров и 8 гибридов. Это позволит довести долю электрифицированных машин в линейках Nissan и Infiniti до 50% по всему миру.

Кроме того, уже к 2028 финансовому году компания планирует вывести на рынок электромобили, оборудованные передовой аккумуляторной технологией собственной разработки — полностью твердотельными батареями (All-Solid-State Batteries, ASSB). Такие источники питания позволят сократить время зарядки на треть. Стоимость аккумуляторов вначале составит 75 долларов за кВт·ч, а затем снизится до 65 долларов за кВт·ч.

В течение пяти лет Nissan планирует довести глобальный объем выпуска тяговых батарей до 52 ГВт∙ч, а к 2030 финансовому году увеличить этот показатель более чем в два раза — до 130 ГВт∙ч. К 2026 финансовому году компания планирует оснастить технологией помощи водителю ProPILOT более чем 2,5 млн. автомобилей Nissan и Infiniti. Также японский автопроизводитель продолжит развивать свои технологии автономных систем управления, планируя к 2029 финансовому году внедрить лидары следующего поколения практически на каждой новой модели.

Сегодня компания также представила сразу четыре новых концепта: Chill-Out, Surf-Out, Hang-Out и Max-Out. Три из представленных концепта, скорее всего, не будут воплощены в серийном виде, а лишь являются демонстрацией намерений Nissan сделать электрическим или гибридным авто в каждом сегменте. Самый перспективный — это концепт Chill-Out на платформе CMF-EV с новой электрической установкой e-4orce. Он планируется к запуску, но когда неизвестно.