Netflix запустил раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру
Стриминговый сервис Netflix объявил, что с сегодняшнего дня стартует раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру. Ранее он был доступен только пользователям в Польше.
Игры доступны подписчикам сервиса бесплатно через специальное меню, а язык установлен в соответствии с настройками профиля. В ближайшие месяцы Netflix обещает добавить поддержку iOS. Пока что каталог включает лишь пять проектов:
- Stranger Things: 1984;
- Stranger Things 3: The Game;
- Shooting Hoops;
- Card Blast;
- Teeter Up.
Все тайтлы будут доступны со всех профилей одного аккаунта, кроме детских. В некоторые из них позволят играть и без подключения к интернету, если они уже загружены на устройство. Отмечается, что со временем планируется расширять раздел, добавляя в него игры для разной аудитории, «от новичков до геймеров со стажем».