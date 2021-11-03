03.11.2021

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Netflix запустил раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру

Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил, что с сегодняшнего дня стартует раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру. Ранее он был доступен только пользователям в Польше.

Игры доступны подписчикам сервиса бесплатно через специальное меню, а язык установлен в соответствии с настройками профиля. В ближайшие месяцы Netflix обещает добавить поддержку iOS. Пока что каталог включает лишь пять проектов:

  • Stranger Things: 1984;
  • Stranger Things 3: The Game;
  • Shooting Hoops;
  • Card Blast;
  • Teeter Up.

Все тайтлы будут доступны со всех профилей одного аккаунта, кроме детских. В некоторые из них позволят играть и без подключения к интернету, если они уже загружены на устройство. Отмечается, что со временем планируется расширять раздел, добавляя в него игры для разной аудитории, «от новичков до геймеров со стажем».

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