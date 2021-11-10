Netflix запустил раздел с мобильными играми для пользователей iOS

Стриминговый сервис Netflix недавно запустил раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру. Теперь раздел появился и для пользователей iOS-устройств.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Как и в случае с Android, пользователям iOS доступно пять игр: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up.

Все игры бесплатные, нужно иметь лишь подписку на Netflix. В них нет рекламы и внутренних покупок. Игры доступны для загрузки через App Store для iPhone и iPad.

В будущем компания планирует расширять каталог игр на каждой из платформ. Новый раздел начнет появляться у пользователей iOS с сегодняшнего дня.