Nar продолжает реализацию социальных проектов в поддержку участников Карабахской войны

Nar продолжает реализовывать социальные проекты по поддержке участников Карабахской войны, в рамках коммуникации «Yaşa, Vətən!». Так, мобильный оператор в сотрудничестве с проектом «Gələcəyini Qur!» взял на себя расходы на обучение для поступления в университет 10 студентов из семей ветеранов Карабахской войны и военнослужащих. Цель проекта — сделать возможность получения образования более доступной для этих молодых людей и внести свой вклад в их успешное будущее.

В рамках проекта «Gələcəyini Qur!» выявляются учащиеся 11-х классов, нуждающиеся в подготовительных курсах, и в течение года для них организуются различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие. Основной целью проекта «Gələcəyini Qur!», стартовавшего в 2014 году при поддержке Министерства образования и спонсорстве ряда компаний — помочь молодым людям из малообеспеченных семей, обладающим высокими знаниями и навыками в достижении успеха в жизни.