Nar объявляет о старте коммуникации «Славься Родина», посвященной Дню Победы

Nar дал старт коммуникации «Славься Родина», посвященной Дню Победы в Отечественной войне. В годовщину славной победы азербайджанской армии мобильный оператор будет транслировать поздравительный ролик и реализует несколько важных социальных проектов.

Одним из первых проектов стала реализация стипендиальной программы для поддержки студентов из семей шехидов, погибших за свободу наших земель в Отечественной войне. Цель проекта — поддержать детей из семей шехидов в образовании и внести вклад в построение их светлого будущего. В рамках проекта 8 студентов, обучающихся в Нахчыванском Государственном Университете, будут получать на время учебы ежемесячную стипендию в размере 200 манат.

«Будучи Nar, мы с первых дней Отечественной войны реализовали различные проекты в поддержку общего дела. В послевоенный период мы также стараемся приоритизировать социальные проекты по поддержке семей шехидов и ветеранов войны. Сегодня мы очень рады предоставить студентам стипендии в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с НГУ», — сказал Азиз Ахундов, начальник отдела по связям с общественностью Nar.