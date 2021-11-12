12.11.2021

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На Nintendo Switch стало доступно приложение Twitch

Nintendo Switch Twitch

Приложение Twitch теперь можно установить на портативную игровую консоль Nintendo Switch (спустя четыре с половиной года после ее релиза). Интерфейс позволяет просматривать трансляции, но возможности самому создавать стримы с консоли нет.

У приложения три вкладки — «Главная» с рекомендованными потоками, «Обзор» для фильтрации стримов по конкретной игре или категории, а также «Поиск». При просмотре трансляции не отображается чат, хотя предусмотрен QR-код для доступа к чату на смартфоне.

Twitch можно скачать в eShop, размер загружаемого файла составляет 31 Mb. В приложении, согласно его описанию, обеспечили поддержку 11 языков.

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