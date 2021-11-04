Mozilla выпустила браузер Firefox 94 с рядом новых функций

Mozilla выпустила новую версию браузера — Firefox 94, которая включает редизайн главного экрана приложения, добавление управления вкладками, а также их сохранение с разделением по темам. Помимо этого, пользователи получат расширенные возможности настройки Pocket. Firefox 94 доступен для всех основных ОС для настольных компьютеров и Android. Сборка для iOS получила номер версии 39.

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Домашняя страница мобильной версии Firefox будет открываться с доступом к сайтам, с которыми пользователь взаимодействовал перед выходом из браузера. Также будут доступны последние просмотренные страницы. История поиска по темам позволит сэкономить время в случае ее актуальности в течение одного или нескольких дней. Через две недели эта информация будет удалена.

Много открытых вкладок можно будет сгруппировав по темам. Вкладки, которые не просматривались в течение двух недель, автоматически перемещаются в специальный раздел на панели вкладок.

Кроме того, Firefox теперь предлагает функцию изоляции сайтов, которая помогает пользователям защититься от вредоносных сайтов, пытающихся перехватить конфиденциальную информацию с других открытых вкладок.