Motorola представила бюджетный смартфон Moto E30

Компания Motorola выпустила доступный смартфон Moto E30. Новинка очень похожа на модель Moto E40. Главным отличием является то, что новый смартфон основан на облегченной версии операционной системы Android 11 Go Edition.

Moto E30 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz (что не свойственно для смартфонов на Android Go). За производительность новинки отвечает процессор Unisoc T700. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость накопителя — 32 Gb.

Основная камера тройная, задействованы датчики на 48 Мп (f/1.8) и два сенсора по 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч. Мощность зарядки не превышает 10 Вт. Заявленная автономность – до 40 часов. Есть слот для карты памяти, разъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP52. Корпус новинки выполнен из пластика. Вес составляет 198 гр.

Стоимость Moto E30 составляет 100 евро.