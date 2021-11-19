Motorola Moto G Power (2022): экран 90 Hz, 50 Мп и три дня автономности за 199 долларов

Компания Motorola представила новое поколение смартфона «долгожителя» — Moto G Power (2022). По сравнению с Moto G Power (2021), новая модель получила слегка обновленный внешний вид и немного улучшенную начинку.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Hz. Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio G37, работающий при поддержке 4 Gb оперативной и 64 или 128 Gb встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Тройная основная камера представлена следующими датчиками: на 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В верхней части экрана по центру врезана фронтальная 8 Мп камера. Емкость аккумулятора устройства составляет 5000 мАч. По заверению производителя, на одном заряде Moto G Power (2022) способен проработать до трех дней. Функции быстрой зарядки нет. Максимальная мощность поддерживаемых блоков питания составляет 10 Вт. В оснащение также входят 4G LTE, Bluetooth 5.0, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм для наушников, сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды (IP52). На смартфон установлена операционная система Android 11.

Цена Moto G Power (2022) составляет 199 долларов за версию 4/64 Gb памяти, модификация 4/128 Gb будет предложена за 250 долларов.