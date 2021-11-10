Microsoft Surface Laptop SE: компактный ноутбук на Windows 11 SE стоимостью от 250 долларов

Компания Microsoft представила самый доступный ноутбук из линейки Surface, ориентированный на использование студентами и школьниками. Surface Laptop SE использует Microsoft 365 for Education и новую упрощенную операционную систему Windows 11 SE.

Ноутбук оборудован 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей, а также веб-камерой с разрешением 720p.

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Базовая модель построена на базе процессора Intel Celeron N4020, оснащена 4 Gb оперативной и 64 Gb встроенной eMMC-памяти. Также есть версия с Celeron N4120, 8 Gb ОЗУ и накопителем на 128 Gb. Вес обоих устройств составляет 1,11 кг. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0 LE. Предусмотрены порты USB Type-A, Type-C и разъем 3,5-мм. Новинка появится на рынке в начале 2022 года.

Цена базовой модели Microsoft Surface Laptop SE составляет 250 долларов.