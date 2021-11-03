Microsoft планирует перенести Halo, Minecraft и Flight Simulator в 3D-метавселенную
На конференции Ignite 2021 компания Microsoft анонсировала сервис Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной. Он позволит взаимодействовать в общей виртуальной среде, присутствуя на встречах в форме аватаров, окна с видео или статичной картинки.
Аналогичные планы у компании есть на игровой и развлекательный сегменты. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил в интервью Bloomberg TV, что компания планирует внедрить концепцию метавселенной в Xbox.
«Вы определенно можете ожидать от нас игровых решений. Если взять Halo, Minecraft и Flight Simulator, то это все метавселенные. В некотором роде сейчас они в 2D, вопрос в том, возможно ли перенести их в полноценный 3D-мир, и мы совершенно точно планируем сделать это», — заявил Наделла.
Конкретных деталей о развитии игр для 3D-метавселенной Microsoft, глава компании не сообщил.
Можно вспомнить о многолетних усилиях Microsoft в отношении Minecraft с превращением «песочницы» в метавселенную для гарнитур VR и AR. Еще в 2015 году состоялась демонстрация версии Minecraft для HoloLens, но с тех пор никаких новостей о проекте не было.
В 2019 году компания выпустила в раннем доступе мобильную AR-игру Minecraft Earth, а спустя два года проект был закрыт.Вероятно, некоторые наработки игры пойдут в версию Minecraft для 3D-метавселенной.
Отметим, что собственную метавселенную создает компания Meta (бывшая Facebook).