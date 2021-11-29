Microsoft открыл виртуальный музей Xbox

Компания Microsoft открыла виртуальный музей консолей Xbox в честь 20-летия выхода первого устройства. В цифровой галерее запечатлена история серии игр Halo, а также первой консоли Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series. Музей доступен на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках.

После входа в музей пользователи попадают в общую секцию, а оттуда уже перемещаются на саму экспозицию. Чтобы получить доступ ко всем возможностям, рекомендуется создать учетную запись. Затем для пользователя создается аватар, с помощью которого он перемещается по выставке. На экспозиции видны и другие гости, однако взаимодействовать с ними не получится. Всего в музее 132 объекта для исследования.

Посетить выставку может любой желающий, необязательно быть пользователем Xbox. Попасть в музей можно по этой ссылке, вход бесплатный